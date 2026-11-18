De Nederlandse première van musical Evita in theater Carré in Amsterdam is woensdagavond op het laatste moment afgelast. Hoofdrolspeelster Vajèn van den Bosch uit Oijen is ziek.

De feestelijke première had om 20.00 uur moeten beginnen. Aan het begin van de avond maakte de zangeres zelf op Instagram bekend dat ze geveld is door een hardnekkig griepvirus. "Ik vind het echt verschrikkelijk om jullie te moeten laten weten dat we de voorstelling moeten annuleren", schrijft ze.

De timing is op z'n zachtst gezegd ongelukkig. "Het voelt ontzettend onwerkelijk dat dit juist op een dag als vandaag gebeurt", zegt ze daarover. "Ik had niets liever gewild dan vanavond samen met mijn fantastische collega's voor jullie op het toneel te staan. Maar de rol van Eva Perón vraagt vocaal veel en op dit moment laat mijn gezondheid het niet toe om deze prachtige muziek te zingen."

Teleurstelling

Carré laat weten dat de beslissing om de voorstelling te annuleren is genomen door de producenten, waarvan Albert Verlinde uit Cromvoirt er een is. "We realiseren ons dat dit een grote teleurstelling is voor iedereen die zich op deze bijzondere avond had verheugd. Ook voor de cast, het orkest, de crew en alle betrokkenen is het bijzonder jammer dat de voorstelling niet door kan gaan."

Vajèn speelt de hoofdrol in de Evita - 50 jaar, waarin het 50-jarig jubileum van de bekende musical wordt gevierd. Ze staat op het podium met onder meer tegenspeler Milan van Waardenburg. Ze worden begeleid door een dertigkoppig orkest en een groot koor op het toneel.

Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor de première. Carré verwacht daar in de loop van volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven.