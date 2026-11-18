Een NS-medewerker is woensdagavond mishandeld in een trein. Toen die stopte op Eindhoven Centraal, stapte de 21-jarige verdachte uit. Hij had een bebloede hand en liet een flink bloedspoor achter in de stationshal.

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De hulpdiensten werden in eerste instantie opgeroepen voor een steekpartij op het station. Het bleek te gaan om een mishandeling. Daarvan wordt een 21-jarige man uit Eindhoven verdacht. Er zou niet gestoken zijn. Er werd wel een mes gevonden in de trein.

De Eindhovenaar raakte gewond aan zijn hand. Getuigen zagen hem uit een trein op spoor zes komen. Hij liep van het perron aan de achterkant van het station, door de passage richting de stationshal. Van het perron tot in de stationshal lagen druppels bloed. Het was op dat moment druk op het station. De Eindhovenaar is aangehouden.