Een man is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op het station in Eindhoven. Volgens getuigen stapte hij uit een trein en liep hij bebloed richting de stationshal. Hij liet daarbij een flink bloedspoor achter.

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Wat er precies is gebeurd en waar de man gewond is geraakt, is niet duidelijk. Getuigen zagen hem uit een trein op spoor zes komen. Hij liep van het perron aan de achterkant van het station, door de passage richting de stationshal. Op het perron en in de stationshal liggen druppels bloed.

Het was op dat moment druk op het station. Er is iemand aangehouden, maar over zijn of haar identiteit kan de politie niets zeggen.