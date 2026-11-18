Commissaris van de Koning Ina Adema heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan de gemeente Laarbeek. Tijdens het bezoek sprak ze met het college en fractievoorzitters en bezocht ze diverse locaties in Aarle-Rixtel.

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De Commissaris van de Koning vertegenwoordigt de Rijksoverheid in de provincie en bezoekt regelmatig gemeenten om op de hoogte te blijven van lokale ontwikkelingen. Het bezoek aan Laarbeek stond in het teken van kennismaking met de samenleving en de activiteiten van inwoners, ondernemers en organisaties.

Een van de bezochte locaties was Kasteel Croy, een historisch erfgoed dat door een stichting wordt beheerd. Het kasteel is onlangs gerenoveerd en wordt gebruikt voor bijeenkomsten. Daarnaast kreeg Adema een rondleiding over het Florapad, een groen wandelpad dat door buurtbewoners is aangelegd om meer ruimte te bieden aan planten en dieren.

Bij Snoeperij Jantje stond sociaal ondernemerschap centraal. De nostalgische snoepwinkel biedt werkplekken en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de winkel zijn er inmiddels ook een wasserij en een bed & breakfast aan de activiteiten toegevoegd.

Het Missieklooster Heilig Bloed was eveneens onderdeel van het programma. Hier wonen en werken de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Sinds vorig jaar biedt het klooster onderdak aan Oekraïense gezinnen die hun land zijn ontvlucht.

Met het bezoek heeft de Commissaris een breed beeld gekregen van de initiatieven en samenwerkingen die in Laarbeek plaatsvinden. Het werkbezoek onderstreept het belang van lokale betrokkenheid en samenwerking in de gemeente.