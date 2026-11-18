Een automobilist heeft woensdagavond twee verkeersborden geramd aan de Heistraat in Oosteind. De bestuurder en een kind dat in de auto zat, werden in een ambulance behandeld.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk. Waardoor de automobilist de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk. De bestuurder is na de behandeling in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Wat er met het kind is gebeurd, is niet duidelijk.

Door het ongeluk ontstond er een lange file op de Heistraat in beide richtingen. De zwaar beschadigde auto is van de weg gehaald.