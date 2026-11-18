In Boxmeer is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om tien voor negen vanavond. Het gaat om een deel van postcodegebied 5831. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond elf uur is opgelost.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheren van kabels en leidingen in de regio, werkt momenteel aan het verhelpen van de storing. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De stroomstoring treft een deel van Boxmeer, dat onderdeel is van de gemeente Land van Cuijk. De oorzaak van de storing is niet vermeld. Tot elf uur vanavond wordt gewerkt aan het herstel.