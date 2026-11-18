In Breda is sinds vanavond kwart over negen een stroomstoring aan de gang. De netbeheerder verwacht dat de storing rond één uur vannacht is opgelost.

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De storing treft een deel van postcodegebied 4814, maar het aantal getroffen adressen is nog onbekend. De oorzaak van de storing is niet vermeld door de netbeheerder.

Netbeheerders, zoals Enexis, zorgen voor het beheer van kabels en leidingen voor stroom en gas en lossen storingen op. Ze verwachten dat dit probleem rond kwart over één 's nachts wordt verholpen.