In Terheijden is sinds vanavond een stroomstoring aan de gang. De storing begon rond half tien en treft een deel van postcodegebied 4844. De netbeheerder verwacht dat het probleem vannacht is opgelost.

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De stroomstoring in Terheijden, gemeente Drimmelen, begon om 21:31 uur. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog onbekend. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond kwart voor twee 's nachts verholpen.

De oorzaak van de stroomstoring is op dit moment niet bekend. Het getroffen gebied bevindt zich binnen postcode 4844.