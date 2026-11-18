Mark van Schaijk heeft het Zilveren Draaginsigne ontvangen van de gemeente Geldrop-Mierlo. De uitreiking vond woensdagavond plaats tijdens de ledenvergadering van het CDA in Mierlo.

Gevonden voor jou

Mark van Schaijk kreeg het insigne uit handen van wethouder Frans Stravers. De ceremonie vond plaats bij d’n Intheek, aan de Dorpsstraat in Mierlo. Van Schaijk heeft het draaginsigne ontvangen vanwege zijn jarenlange inzet als raadslid en fractievoorzitter van het CDA.

Daarnaast was hij actief in de commissie Algemene Zaken, waar hij zich bezighield met de portefeuille financiën. De gemeente Geldrop-Mierlo waardeert zijn gedrevenheid en verbindende rol binnen de samenleving.

Breed maatschappelijk betrokken

Van Schaijk is ook buiten de politiek actief. Hij zet zich vrijwillig in voor verschillende organisaties, waaronder Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo, Scouting Neil Armstrong Geldrop en Monumentenwacht Noord-Brabant. Verder is hij betrokken bij Mifano in Mierlo, Stichting Maatschappelijke Beursvloer en de ledenraad van de Rabobank.

Het Zilveren Draaginsigne is een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de gemeenschap en zijn inzet voor diverse maatschappelijke initiatieven.