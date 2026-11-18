Een 22-jarige man kwam woensdag speciaal vanuit zijn woonplaats Arnhem naar het Meubelplein Ekkersrijt in Son en Breugel om het videospel GTA 6 te kopen, maar dat liep nét even anders dan gedacht. Hij bleek nog een gevangenisstraf open te hebben staan en werd opgepakt.

"Game over", schrijven wijkagenten van de politie Son en Breugel op Instagram. De man reed rond vier uur in een onverzekerde auto het Meubelplein op en werd daarop betrapt.

Vervolgens bleek dat hij nog een gevangenisstraf van 69 dagen open had. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.