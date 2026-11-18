In Alphen heeft de werkgroep ‘dialect’ op dinsdag 10 november een dialectavond georganiseerd. De grote zaal van Cultuur Centrum den Heuvel was volledig uitverkocht. Tijdens de avond stonden het Brabants en het Alfens dialect centraal, met interviews, muziek en een quiz. De bijeenkomst trok veel belangstelling en bracht nostalgische herinneringen naar boven.

Gevonden voor jou

De dialectavond in Alphen begon met een welkomstwoord van Jan Oomen, namens de werkgroep dialect. Hij sprak zoveel mogelijk in het lokale Alfens dialect. Vervolgens interviewde Guus Meeuwsen, lid van de werkgroep, oud-wereldkampioen veldrijden Henk Baars uit Diessen. Het gesprek, volledig in dialect, ging over Baars’ wielercarrière en zijn verbondenheid met Alphen. De aanwezigen konden ook genieten van filmbeelden van het WK veldrijden.

Na het interview trad het muzikale duo Toon en Toon op. De twee muzikanten uit Chaam-West, die al sinds 1976 samen spelen onder de naam Baomus, brachten hun muziek ten gehore. Later in de avond organiseerde Meeuwsen een quiz over Alfse dialectwoorden. Woorden zoals ‘hannek’, ‘klaamper’ en ‘struif’ riepen nostalgische herinneringen op bij het publiek. Jan Pluijm werd uitgeroepen tot winnaar van de quiz.

Bijzondere gasten

Wil Manniën, een 91-jarige kapper uit Alphen, was een van de speciale gasten. Hij vertelde over zijn lange carrière en zijn passie voor zingen en het Gilde. Manniën is al 74 jaar lid van het Alphens Mannenkoor, dat samen met hem een lied uit 1959 ten gehore bracht. Het lied, oorspronkelijk geschreven in het Nederlands, is speciaal voor deze avond herschreven in het Alfens dialect.

De avond werd afgesloten met een tweede optreden van Toon en Toon, waarbij het publiek mee mocht zingen. Heemvoorzitter Eddy de Swart bedankte de werkgroep en vrijwilligers voor hun inzet. Hij wees ook op de heemtafel achter in de zaal en het Streekmuseum, waar bezoekers meer kunnen leren over het Alfens dialect en erfgoed.