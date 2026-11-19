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Explosief verwoest voorkant van auto in Eindhoven
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Bij een geparkeerde auto aan de Clara Wichmanstraat in Eindhoven is woensdagavond een explosief afgegaan. De schade aan de auto is groot.
De politie kreeg rond half elf melding van een explosie in de straat. Een specialist van de politie heeft onderzoek gedaan naar het soort explosief er is gebruikt.
De straat werd voor de veiligheid ruim afgezet, ook is er sporenonderzoek gedaan.
De auto zou van een vrouw zijn die in de straat woont, ze zou twee weken eerder zijn bedreigd zijn. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.
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