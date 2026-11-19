Bij een geparkeerde auto aan de Clara Wichmanstraat in Eindhoven is woensdagavond een explosief afgegaan. De schade aan de auto is groot.

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De politie kreeg rond half elf melding van een explosie in de straat. Een specialist van de politie heeft onderzoek gedaan naar het soort explosief er is gebruikt.