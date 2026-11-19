Bij juwelier Pieter Jacobs in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. Meerdere daders ramden de pui met een auto, braken het rolluik open en wisten binnen te komen bij de winkel aan de Krullartstraat. De schade aan het pand is groot, de daders gingen er met onbekende buit vandoor.

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De daders ramden de pui rond tien over half drie, ze gebruikten een krik om het rolluik omhoog te krijgen. Een groot aantal juwelen en sieraden zou zijn meegenomen. De auto waarmee ze de voorgevel ramden, lieten ze vijftig meter verderop achter en staken ze in brand. Volgens getuigen waren ze met z'n drieën. Ze gingen er op een (motor)scooter vandoor. De auto brandde volledig uit.

Het pand van de juwelier heeft grote schade opgelopen, de pui is ontzet. Het mag daarom niet betreden worden.

"We hebben toen nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen maar nu is het wel faliekant fout gegaan."

Eigenaar Pieter Jacobs reageert donderdagochtend gelaten. Hij werd door de alarmcentrale gebeld dat er iets aan de hand was. "Ik zag op camerabeelden al meteen dat het foute boel was." "Alles is kapot geslagen, de vitrines zijn stuk en de complete etalage hebben ze de winkel ingeduwd." Hoeveel er is meegenomen weet de eigenaar nog niet, omdat hij de winkel nog niet in mag. "Maar de schade aan het pand is sowieso groot, de beste maand van het jaar moeten we dicht", doelt hij op de drukke decembermaand. Het is niet de eerste keer dat ze bij hem aan de deur stonden. Twee maanden geleden probeerden ze het rolluik open te breken met een hydraulische krik. "Toen zijn ze verjaagd. We hebben toen nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen maar nu is het wel faliekant fout gegaan."

De auto werd 50 meter verderop in brand gestoken (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).