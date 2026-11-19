Op donderdag 26 november kunnen bezoekers in de Heemkamer in Heeze hulp krijgen bij het onderzoeken van hun familiegeschiedenis. Tijdens het Stamboomcafé staan deskundigen klaar om oude familieverhalen en gegevens te achterhalen.

Gevonden voor jou

Het Stamboomcafé in Heeze is een inloopavond voor iedereen die meer wil weten over zijn of haar familiegeschiedenis. Of je nu al een stamboom hebt gemaakt en vastloopt, of helemaal nieuw bent in het onderzoek: je bent welkom.

De Heemkamer beschikt over duizenden boeken, oude foto’s en bidprentjes. Vrijwilligers leggen uit hoe je informatie kunt vinden in documenten, het kadaster en digitale archieven. Zo kunnen bezoekers meer leren over hun voorouders en hun levens.

Van oude beroepen tot onbekende namen

Stamboomonderzoek kan bijzondere ontdekkingen opleveren. Je kunt bijvoorbeeld oude beroepen tegenkomen, zien waar familieleden hebben gewoond of namen vinden van voorouders die je nog niet kende.

De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren onderzoekers. Ervaring is niet nodig en iedereen met interesse in familiegeschiedenis kan langskomen.

Het Stamboomcafé vindt plaats op donderdag 26 november van 19.00 tot 21.00 uur in de Heemkamer aan De Pompenmaker 6 in Heeze. De ingang van het gebouw ligt aan de kant van het parkeerterrein bij de sporthal.

Voor volgend jaar staan ook nieuwe avonden gepland. De data daarvan worden later bekendgemaakt.