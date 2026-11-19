In Tilburg is vanochtend een stroomstoring ontstaan. De storing begon om tien over half acht en treft een deel van postcodegebied 5047. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

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Monteurs van de netbeheerder zijn aan het werk om de storing te verhelpen. Het herstel wordt naar verwachting rond half twaalf afgerond. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

De netbeheerder beheert de kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio en zorgt voor het oplossen van storingen.