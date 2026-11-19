Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Den Bosch. Het voertuig stond geparkeerd aan de Tweede Hambaken.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De melding van de autobrand kwam even na half drie binnen bij de brandweer. Bij aankomst van de brandweer stond de voorkant van de auto volledig in brand.