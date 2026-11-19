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Auto in brand gevlogen in Den Bosch
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Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Den Bosch. Het voertuig stond geparkeerd aan de Tweede Hambaken.
De melding van de autobrand kwam even na half drie binnen bij de brandweer. Bij aankomst van de brandweer stond de voorkant van de auto volledig in brand.
De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.
Een bergingsbedrijf zal het uitgebrande voertuig afvoeren.
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