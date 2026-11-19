Bij café Rimas aan de Churchillaan in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Rond tien voor vijf kreeg de brandweer een melding van brand bij het café, maar dat bleek toch anders te liggen.

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Er bleek sprake te zijn van een inbraak. Daardoor ging een rookmachine af waarna het pand volledig onder rook kwam te staan. Dat zorgde weer voor brandalarm.