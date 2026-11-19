Automobilisten moesten woensdag op de A58 uitwijken voor een roofvogel die midden op de weg zat. Volgens de politie leverde dat een gevaarlijke situatie op. Uiteindelijk werd de snelweg zelfs helemaal afgesloten om het dier veilig van het asfalt te halen.

"Beter een vogel in de hand, dan...", schrijft een agent op sociale media . In de namiddag krijgt de politie een melding dat er bij Roosendaal een roofvogel op een rijstrook van de A58 zit. Het dier zou nog leven en dus waren er zorgen om zijn veiligheid.

Maar ook voor automobilisten ontstond een riskante situatie. Weggebruikers weken uit om de vogel niet te raken. "Nu zien we dagelijks verschillende uilskuikens op de weg, maar dit zou om een echte vogel gaan", grapt de agent.

Snelweg afgesloten

De politie besloot daarom flink in te grijpen en sloot de snelweg in beide richtingen af. "Hierna kon een dappere collega het dier vangen", schrijft de agent. "Vermoedelijk gaat het over een valk of een buizerd, mijn kennis daarover is niet zo groot."

Na zijn avontuur op de snelweg werd de vogel naar het dierenziekenhuis gebracht. Daar bleek hij het goed te maken. Vervolgens is het dier overgebracht naar de dierenopvang in Zundert.