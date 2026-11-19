Marco Z. (48) uit Oss moet acht jaar de cel in voor het misbruiken van vijf jonge kinderen en het maken van kinderporno van nog eens zes andere kinderen. Dat eiste het openbaar ministerie donderdag in de rechtbank in Den Bosch. Ook eiste de officier van justitie tbs met dwangverpleging. Voor het misbruiken van één meisje vroeg ze vrijspraak, omdat die zaak lastig te bewijzen is.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Marco Z. woonde in de Iman van den Boschstraat in Oss en bij hem thuis was het altijd een zoete inval. Alles kon bij de kindervriend, die door mensen ook wel "een soort Michael Jackson" werd genoemd, omdat hij altijd werd omringd door kinderen. Bij Z. mocht alles en iedereen mocht blijven slapen. Niemand zag echter dat Marco Z. heel andere bedoelingen had, al waren er al wel langer vermoedens. Toen een dertienjarige jongen 's nachts op blote voeten naar huis rende, barstte de bom. Hij was aangerand door Z., vertelde hij en de politie lichtte de man vervolgens van zijn bed, nog dronken van de avond ervoor. Ook 'enorme hoeveelheden' kinderporno gevonden

De officier van justitie achtte twaalf van de dertien feiten bewezen: vijf jongens en meisjes betast en van zes andere kinderen opnamen gemaakt toen ze bijvoorbeeld naakt onder de douche stonden of op Marco’s boot in Maasbommel waren. Ook werden enorme hoeveelheden kinderporno gevonden die Z. van internet had gehaald. Ook werd duidelijk dat hij alle beelden bewerkte, netjes opsloeg en regelmatig terugkeek om aan zijn genot te komen.

Deskundigen vonden een pedofiele stoornis bij Z. en een alcoholstoornis. Naast de forse celstraf vindt de officier het dan ook noodzakelijk dat Z. behandeld wordt in een tbs-kliniek. De gemiddelde duur van zo’n behandeling is inmiddels al ruim tien jaar. Als Z. ooit weer vrijkomt, dan wil justitie dat hij streng in de gaten wordt gehouden. 'Oprecht heel erg'

De officier noemde het "naar om met zo'n stoornis te worden geboren". "Oprecht heel erg", sprak ze gemeend. "Maar ook met zo’n stoornis ben je verantwoordelijk voor zulke daden. Hij kon anders handelen", oordeelde ze. Ze beschreef de situatie bij Z. in de Schadewijk in Oss als een plek waar de deur altijd open stond. Z. was een groot kind, dat hield van gekkigheid. "Hij had een omgeving gecreëerd waar veel kinderen graag naar toe gingen en ook met z'n allen bleven slapen. Hij wist goed wat kinderen leuk vonden." Miljoenen foto's en tienduizenden video's van misbruik

Volgens haar maakte Z. niet vanaf het begin misbruik van de kinderen, maar kwam dat in de loop van de tijd. Ze zag wel dat Z. eerder al kinderporno van internet haalde en dat later zelf ging maken via bewakingscamera’s in huis en via zijn telefoon. In totaal werden miljoenen foto’s en tienduizenden video’s gewonden na de arrestatie van Z. Luister ook naar andere rechtszaken in onze podcast:

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