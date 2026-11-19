Het Brabantse dorp Oeffelt is plotseling landelijk nieuws. Afgelopen zomer werden daar kooigevechten gehouden tijdens een bijeenkomst van neonazi's, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. Op beelden is te zien hoe deelnemers elkaar te lijf gaan, terwijl toeschouwers de Hitlergroet brengen en nazileuzen roepen. De onthullingen zorgen voor ophef, ook in Oeffelt zelf. Bovendien hebben ze politieke gevolgen: het Bossche FVD-raadslid Ramon van Asch, dat bij de bijeenkomst aanwezig was, is uit de partij gezet en heeft zijn raadszetel opgegeven.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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