Na dertien jaar wachten is het eindelijk zover: videogame GTA 6 is te spelen. De langverwachte game verscheen donderdag en voor sommige fans betekent dat maar één ding: gamen, gamen en nog eens gamen. Ook in Breda houdt de nieuwe Grand Theft Auto de gemoederen bezig. Daar komen deze week duizenden gameliefhebbers en professionals samen tijdens de Dutch Game Week. En natuurlijk wordt er volop gesproken over de nieuwe game. Maar is GTA 6 dat lange wachten waard?

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet