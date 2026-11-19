De feestdagen moeten nog beginnen, maar bij het pakketpunt van Mike in Leende is het nu al bijna niet meer te doen. Door de drukte rond Black Friday, Sinterklaas en kerst stapelen de pakketjes zich op. De dozen staan overal en de ruimte raakt op. Het probleem? Klanten wachten soms dagen voordat ze hun bestelling ophalen. Mike deed daarom een dringende oproep op Facebook. En dat lijkt te helpen, al vreest hij dat de grootste drukte nog moet komen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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