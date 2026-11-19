Niet ieder kind vindt met Sinterklaas of kerst een stapel cadeautjes bij de voordeur of onder de boom. Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, is zelfs een klein presentje soms niet vanzelfsprekend. Marloes van den Broek uit Goirle wil daar iets aan veranderen. Als Secret Santa zorgt ze ervoor dat ook deze kinderen iets leuks krijgen. En daarvoor heeft ze haar hele vriendengroep ingeschakeld.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Marloes zet zich in voor kinderen van wie de ouders weinig geld te besteden hebben. Via een website kunnen gezinnen zich aanmelden voor hulp. Mensen die willen bijdragen, kunnen vervolgens kiezen of ze een gezin met één, twee, drie, vier of vijf kinderen willen steunen. Marloes vindt het belangrijk dat ieder kind kan genieten van de feestdagen. "Ik hoor weleens verhalen over kinderen die met Sinterklaas een cadeautje mee mogen nemen naar school", vertelt ze. "Er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dan eigenlijk niet iets heel leuks mee kunnen nemen. Iets waar ze echt trots op zijn." Alleen kleding en schoenen

Om ervoor te zorgen dat kinderen ook echt iets krijgen waar ze blij van worden, werkt Marloes met verlanglijstjes. Eén verlanglijstje in het bijzonder raakte haar. "Op dat verlanglijstje stond alleen maar kleding en schoenen", vertelt ze.

"Dat vond ik dus nog erger. Want als je dat als moeder moet vragen, dan betekent dat dat je eigenlijk niks extra's voor je kinderen kunt doen." Voor Marloes was het een reden om een stapje verder te gaan. Ze besloot geld in te zamelen, zodat er naast de noodzakelijke kleding en schoenen ook ruimte zou zijn voor speelgoed. Want juist tijdens de feestdagen verdienen kinderen volgens haar iets extra's. Hulp van haar eigen elfjes

Dat kan Marloes niet allemaal alleen. Daarom schakelde ze haar vrienden in om zoveel mogelijk kinderen blij te maken. "Ik heb heel mijn vriendengroep gemobiliseerd", vertelt ze lachend. En zo heeft deze Secret Santa uit Goirle inmiddels haar eigen 'hulpelfjes'. Samen proberen ze ervoor te zorgen dat ook kinderen voor wie cadeautjes niet vanzelfsprekend zijn, iets hebben om naar uit te kijken tijdens de feestdagen. Hier lees je alle verhalen uit de serie Effe Buurten.