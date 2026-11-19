Joke Smolders uit Made heeft een Bronzen Bever ontvangen voor haar inzet als oprichtster en dirigente van het Mades Meezingkoor. De onderscheiding werd zondag uitgereikt door locoburgemeester Wilma Alink tijdens de jubileumshow van het koor in Made.

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De uitreiking vond plaats in de theaterzaal van Sociaal Cultureel Centrum de Bernardus in Made. Het Mades Meezingkoor vierde daar zijn 20-jarig bestaan. Joke Smolders werd voorgedragen door het bestuur van het koor vanwege haar jarenlange betrokkenheid en inzet als dirigente en voorzitter.

Joke Smolders richtte het koor op 7 december 2006 op, samen met andere zangliefhebbers. Ze wilde een koor met een eigen stijl, choreografie en een levendige presentatie. Sindsdien is ze onafgebroken betrokken gebleven bij het koor. Naast haar rol als dirigente vervult ze ook andere taken, zoals het regelen van muziek, apparatuur en publiciteit.

Optredens in en buiten Drimmelen

Onder leiding van Joke Smolders trad het koor op in verzorgingshuizen in de gemeente Drimmelen en daarbuiten. Ook was het koor aanwezig bij evenementen zoals de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente. Smolders organiseert daarnaast activiteiten zoals kooruitjes en barbecues voor de leden.

De Bronzen Bever is een gemeentelijke onderscheiding die wordt toegekend voor bijzondere verdiensten. Het motto van het Mades Meezingkoor is: “Een dag niet gezongen, is een dag niet geleefd!”