Advertentie
Sinterklaasintocht bij Sporthal de Weijer in Mierlo
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor de intocht van Sinterklaas op zondag 15 november bij Sporthal de Weijer in Mierlo.
De vergunning maakt het mogelijk om de traditionele intocht te organiseren. Het evenement vindt plaats bij Sporthal de Weijer, een bekende locatie in Mierlo. De aanvraag is op 9 november goedgekeurd door de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie