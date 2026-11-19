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Vrachtwagen geplaatst in Geldrop met ontheffing
Op 20 november mag een vrachtwagen tijdelijk worden geplaatst aan Bogardeind 76B in Geldrop. De ontheffing geldt van half tien ’s ochtends tot half vier ’s middags.
Het gaat om een tijdelijke ontheffing die door de gemeente Geldrop-Mierlo is verleend. De vrachtwagen mag op deze locatie staan binnen de genoemde tijd. De verzenddatum van het besluit was 10 november 2026.
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