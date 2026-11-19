In Gemert zijn tien parkeervakken bij Karbeel aan het Gelind tijdelijk afgesloten. Dit is nodig vanwege een nieuwbouwproject dat duurt van 1 november 2026 tot uiterlijk 31 december 2027.

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De parkeervakken worden gebruikt als uitbreiding van het bouwterrein. Door de beperkte ruimte op het perceel is het niet mogelijk om de bouwplaats volledig op eigen terrein in te richten. Er worden bouwhekken geplaatst om de veiligheid te waarborgen en hinder voor de omgeving te beperken. Alternatieve parkeerplekken zijn beschikbaar op het terrein aan het Kerkpad, op 190 meter afstand.