In Oirschot is een vergunning verleend voor de verbouwing van een voormalig kerkgebouw aan de Vrijthof. Het gaat om een interne aanpassing en het vernieuwen van de warmte-installatie.

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De gemeente Oirschot heeft op 17 november toestemming gegeven voor de werkzaamheden. Het gebouw aan de Vrijthof zal intern worden aangepast en voorzien van een vernieuwde verwarmingsinstallatie. Met de vergunning kan het pand mogelijk een nieuwe functie krijgen, wat gevolgen kan hebben voor de directe omgeving.