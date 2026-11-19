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Uitrit in Waspik wordt officieel gelegaliseerd
In Waspik is een bestaande uitrit aan de Kerkstraat 6 officieel gelegaliseerd. Het college van Waalwijk heeft op 17 november een vergunning verleend om de uitrit op deze locatie te behouden.
De vergunning heeft betrekking op het wijzigen of gebruiken van de uitweg. Het besluit is op 17 november bekendgemaakt door de gemeente Waalwijk.
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