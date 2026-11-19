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Beek en Donk krijgt toestemming voor kansspelautomaten
Vanaf 2027 mogen bij Eethuis Posof in Beek en Donk twee kansspelautomaten geplaatst worden. De vergunning hiervoor geldt tot en met 2030.
De vergunning is verleend door de burgemeester en gebaseerd op de Wet op de Kansspelen. Deze wet regelt het gebruik en de plaatsing van kansspelautomaten in Nederland. De apparaten komen te staan aan de Smalleweg 45d in Beek en Donk.
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