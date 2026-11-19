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Dweilmiddag tijdens carnaval op 8 februari in Aarle-Rixtel
Op maandag 8 februari 2027 vindt in Aarle-Rixtel een Dweilmiddag plaats. Het evenement is tijdens carnaval en duurt van één uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds.
De burgemeester heeft toestemming gegeven voor dit carnavalsevenement op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Tijdens de Dweilmiddag trekken muzikanten en feestgangers door het dorp om carnaval te vieren.
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