Advertentie
Verbouwing Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill goedgekeurd
De vergunning voor de verbouwing van Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill is verleend. Het besluit is op 16 november genomen door de gemeente Land van Cuijk.
De verbouwing betreft onder meer technische bouwactiviteiten en aanpassingen aan het gebouw volgens het omgevingsplan. Het Cultureel Centrum Myllesweerd staat aan de Kerkstraat in Mill.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie