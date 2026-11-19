In Boekel is toestemming gegeven voor de bouw van een loods en een spuitplaats voor het reinigen van landbouwmachines. Het project komt op Zijp 1b en heeft op 17 november 2026 groen licht gekregen.

Gevonden voor jou

De loods en spuitplaats zullen worden gebruikt om landbouwmachines schoon te maken. Dit draagt bij aan het onderhoud en de levensduur van de machines. Het terrein ligt aan Zijp 1b in Boekel, een locatie die geschikt is voor agrarische activiteiten.