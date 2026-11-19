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Vergunning verleend voor kappen van boom in Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom aan de Binnewiertzstraat. Het besluit is op 17 november 2026 verzonden.
De boom staat aan de Binnewiertzstraat 11 in Eindhoven. Het besluit ligt vanaf twee dagen na de verzenddatum ter inzage bij het Inwonersplein van het Stadhuis en op de gemeentelijke website.
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