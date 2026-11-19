In Tilburg is vanochtend een stroomstoring begonnen. De storing treft een deel van postcodegebied 5035 en duurt naar verwachting tot kwart voor twee vanmiddag.

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De stroomstoring in Tilburg begon rond tien voor half tien. Hoeveel adressen er precies getroffen zijn, is op dit moment nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen, werkt aan een oplossing.

De storing treft een deel van postcodegebied 5035. Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de stroom rond kwart voor twee vanmiddag weer beschikbaar zal zijn.