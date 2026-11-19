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Kansspelautomaat toegestaan bij De Chinese Muur in Made
Restaurant De Chinese Muur in Made heeft toestemming gekregen voor één kansspelautomaat. De vergunning geldt van 1 januari tot en met 31 december 2027.
De burgemeester van de gemeente Drimmelen heeft op 9 november een vergunning verleend aan het restaurant aan de Kerkstraat. De kansspelautomaat mag daar het hele jaar 2027 aanwezig zijn. Dit soort automaten zijn apparaten waarmee mensen tegen betaling kansspelen kunnen spelen.
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