Tankstation De Lucht langs de A59 richting Oss is donderdagochtend per direct gesloten voor werkzaamheden aan drempels op de naastgelegen verzorgingsplaats. Volgens Rijkswaterstaat moeten de drempels uit veiligheidsoverwegingen meteen worden aangepakt.

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De drempels liggen bij de toerit naar de snelweg, waar verkeer vanaf het tankstation weer de A59 oprijdt. Daardoor kan ook aankomend verkeer het tankstation niet bereiken en moest de zaak direct dicht.

Ook volgende tankstation dicht

Ook het eerstvolgende tankstation op de route, De Gagel langs de A50, is gesloten voor werkzaamheden van de pomphouder.

Automobilisten die op hun reservetank rijden richting Arnhem en de snelweg niet willen verlaten, kunnen pas weer terecht bij tankstation De Slenk in Gelderland.

Elektrische rijders hebben meer geluk: het Fastned-laadstation bij De Gagel is wel gewoon bereikbaar. De werkzaamheden bij De Lucht duren naar verwachting nog tot zeker vijf uur donderdagmiddag.