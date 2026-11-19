Advertentie
Maestro Dussen mag doorgaan in sporthal De Dussenaar
De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor het evenement Maestro Dussen. Het muziekfeest vindt plaats op zaterdag 21 november van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts in sporthal De Dussenaar in Dussen.
Maestro Dussen wordt georganiseerd door de Koninklijk Erkende Fanfare Wilhelmina Dussen. Het evenement belooft een muzikale avond in de sporthal van het dorp. De vergunning is op 16 november verleend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie