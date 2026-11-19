De Sinterklaasintocht in Andel gaat door op vrijdag 20 november. De stoet begint bij de Romboutstoren en eindigt bij sportvereniging Sparta’30. De gemeente Altena heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De intocht vindt plaats tussen kwart over zes en acht uur ’s avonds. Het evenement begint bij de Romboutstoren en eindigt bij sportvereniging Sparta’30 in Andel. De vergunning is verleend door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Altena.