Een vrachtwagen is donderdagochtend vast komen te zitten in de modder op verzorgingsplaats Blaak langs de A58 richting Tilburg. De chauffeur wilde parkeren, maar de vrachtwagen zakte weg in de drassige berm.

Op beelden die een weginspecteur deelt op sociale media is te zien dat de achterwielen van de vrachtwagen diep in de blubber staan. Aan de bandensporen is te zien dat de chauffeur nog heeft geprobeerd weg te komen, maar zonder succes.



De plek waar de chauffeur zijn vrachtwagen neer wilde zetten is eigenlijk niet bedoeld om te parkeren. Een berger moet de vrachtwagen uit de modder trekken.