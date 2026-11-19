Op vrijdag 4 december is Heezerenbosch tijdelijk niet toegankelijk voor auto's door werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Gevonden voor jou

Bij huisnummer 9a, voorbij de parkeerplaats bij de camping, worden op vrijdag 4 december kabels en leidingen vervangen. De werkzaamheden starten om half acht 's ochtends en duren tot vier uur 's middags.

Vanwege de beperkte ruimte kan de weg tijdelijk helemaal worden afgesloten. Fietsers hebben de mogelijkheid om af te stappen en te voet langs de werkzaamheden te gaan.

Hinder voor verkeer

Verkeer van en naar het achterliggende gebied en fietsers die vanuit de bossen komen, kunnen hinder ondervinden door de werkzaamheden. Er wordt geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.