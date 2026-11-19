Leerlingen van basisscholen in Leenderstrijp en Leende hebben bomen geplant tijdens Boomfeestdag. Het evenement vond plaats op het terrein achter basisschool Sint Jan in Leenderstrijp en stond in het teken van natuur en samenwerking.

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Kinderen van groep 7 van basisscholen Sint Jan in Leenderstrijp en De Triangel uit Leende hebben op Boomfeestdag jonge bomen geplant. Dit gebeurde op het terrein achter basisschool Sint Jan. Het doel van deze actie is om bij te dragen aan een groenere toekomst en bewustwording te creëren over de rol van bomen in de natuur.

Leerzame activiteiten

Naast het planten van bomen waren er verschillende activiteiten georganiseerd. De kinderen kregen uitleg van Natuurouders van IVN Heeze-Leende over hoe bomen en paddenstoelen samenwerken. Ze leerden dat schimmeldraden onder de grond water aan bomen leveren in ruil voor suikers. Ook werd uitgelegd hoe sapstromen in bomen werken, waarbij water vanuit de wortels omhoog wordt gezogen door verdamping in de bladeren.

Met microscopen konden de kinderen de bosgrond van dichtbij bekijken. Ze zagen kleine diertjes, zoals springstaartjes, en ontdekten hoe divers het leven onder de grond is. Deze activiteiten waren bedoeld om de kinderen te laten ervaren hoe belangrijk en slim de natuur is.

Historische betekenis

De Boomfeestdag had ook een historische lading. De oude lindeboom, bekend als de "Spokenboom" of "Kroonlinde", was ooit een iconisch middelpunt van Leenderstrijp. Met het planten van nieuwe bomen hopen de organisatoren een nieuwe ontmoetingsplek te creëren die de gemeenschap jarenlang kan verbinden.

De geplante bomen zullen door de leerlingen worden gevolgd. Ze kunnen zien hoe de bomen groeien en veranderen door de seizoenen heen. Dit moet bijdragen aan een blijvende betrokkenheid bij de natuur en het dorp.