De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft besloten om de bestemming van Hulst 124 te wijzigen. De agrarische gronden worden deels omgezet naar natuur en deels naar woningbouw, waarbij meerdere nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt.

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Het plan omvat de sanering van de huidige agrarische bestemming, waarbij de bedrijfswoning wordt gesplitst in twee gewone woningen. Daarnaast komen er een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning op de omliggende gronden. De gronden ten oosten van Hulst 124 krijgen de bestemming natuur.

Voor het gebied is ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hierin staan regels over het uiterlijk van de nieuw te bouwen huizen, zoals de gebruikte materialen. Dit plan maakt deel uit van de gemeentelijke Welstandsnota.