De gemeente Moerdijk heeft een hogere geluidsnorm vastgesteld voor vijf nieuwe appartementen aan De Molensteen 8 in Zevenbergschen Hoek. Het gaat om een waarde van 51 decibel, iets boven de standaardgrens.

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De Wet geluidhinder stelt dat nieuwe woningen normaal gesproken een maximale geluidbelasting van 48 decibel mogen hebben. Uit onderzoek bleek dat het geluid van verkeer bij de geplande appartementen 3 decibel hoger ligt. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten een uitzondering toe te staan.