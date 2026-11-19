Advertentie
58 dode bomen worden gekapt en herplant in Oost- en West-Middelbeers
In Oost- en West-Middelbeers worden 58 dode bomen aan de Jachtlaan gekapt. De bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren, omdat er een herplantplicht geldt.
De vergunning voor het kappen is verleend door de gemeente Oirschot. Het gaat om bomen die niet meer gezond zijn en daarom worden verwijderd. De herplantplicht zorgt ervoor dat de natuur wordt hersteld.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie