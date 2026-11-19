De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven om een woning aan de Grotestraat in Oploo te splitsen. Het besluit is op 17 november 2026 genomen. De woning op nummer 38 wordt opgedeeld in twee adressen: 38 en 38a.

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Voor de splitsing is afgeweken van de regels in het Omgevingsplan. Dit betekent dat de gemeente specifieke aanpassingen heeft toegestaan die nodig waren om de woning op te delen. Het besluit maakt het mogelijk om beide adressen apart te gebruiken.