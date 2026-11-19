In 's-Hertogenbosch is sinds vanochtend een stroomstoring actief. De storing begon om tien uur en vierentwintig minuten en treft een deel van postcodegebied 5212. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half drie vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in 's-Hertogenbosch begon vanochtend en wordt momenteel door de netbeheerder aangepakt. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het elektriciteitsnet, wordt de storing naar verwachting tegen half drie vanmiddag opgelost.

De getroffen adressen bevinden zich in een deel van postcodegebied 5212, binnen de gemeente Den Bosch. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt.