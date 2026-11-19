In Veghel zijn sinds vanochtend minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om tien uur en 26 minuten en duurt naar verwachting tot half twee vanmiddag.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de storing in Veghel, een kern in de gemeente Meierijstad. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht.

De getroffen adressen bevinden zich in een deel van postcodegebied 5465. Naar verwachting is het probleem rond half twee opgelost, maar dit kan nog wijzigen.