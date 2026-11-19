Inwoners van Dinteloord hebben maandag hun ideeën gedeeld over de ontwikkeling van Dinteloord Zuidoost. Tijdens een bijeenkomst in het Dorpshuis kregen zij informatie over het schetsontwerp en de plannen voor het gebied. De reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking. Het project omvat woningbouw, natuur en bedrijvigheid.

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Op maandag 16 november kwamen inwoners van Dinteloord bijeen in het Dorpshuis om mee te denken over de plannen voor Dinteloord Zuidoost. Het gebied ligt aan de zuidoostkant van het dorp, in de omgeving van de A4 en de Noordlangeweg, en maakt deel uit van het Ontwikkelplan Dinteloord. Dit plan is in oktober 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

De gebiedsontwikkeling voorziet in de bouw van ongeveer 275 woningen. Daarnaast is er ruimte voor lokale bedrijvigheid, natuur en groen. Een ecologische verbindingszone langs de Molenkreek moet de leefgebieden van planten en dieren met elkaar verbinden. Ook wordt gekeken naar wandelroutes en een groene inrichting voor recreatie.

Verkeer en ontsluiting

Tijdens de bijeenkomst konden inwoners vragen stellen en aandachtspunten meegeven. Er was onder meer informatie over de verkeerssituatie en de ontsluiting van het gebied. Voor omwonenden is het belangrijk dat de impact op de bestaande woonomgeving goed wordt onderzocht. De verkeersontsluitingen worden daarom verder uitgewerkt.

Bij de informatiepanelen en gesprekstafels kregen bezoekers meer inzicht in de plannen. Onderwerpen zoals natuurontwikkeling, woningbouw en bedrijvigheid kwamen uitgebreid aan bod. De gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta en de projectontwikkelaar verzamelen de ideeën en reacties van inwoners om het schetsontwerp verder te verbeteren.

Vervolgstappen

De komende tijd worden de reacties uit de bijeenkomst verwerkt en meegenomen in de verdere planvorming. De verschillende onderdelen van de gebiedsontwikkeling worden verder onderzocht en op elkaar afgestemd. De planning is afhankelijk van onderzoeken, procedures en de uitwerking van een omgevingsplan.