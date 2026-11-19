Op zaterdag 21 november deelt initiatief KANT in Vught, Helvoirt en Cromvoirt zakjes biologische bloembollen uit. Hiermee willen zij aandacht vragen voor een groene en natuurvriendelijke tuin.

Gevonden voor jou

Het bewonersinitiatief KANT organiseert de actie bij verschillende winkelcentra in de gemeenten Vught, Helvoirt en Cromvoirt. De bloembollen die worden uitgedeeld, zoals krokussen, tulpen, hyacinten, blauwe druifjes en narcissen, kunnen ieder jaar opnieuw bloeien.

De actie is onderdeel van een samenwerking tussen KANT en Klimaatadaptief Vught. Samen willen zij inwoners stimuleren om hun tuin groener en natuurvriendelijker te maken. Het laten liggen van herfstbladeren in de tuin is bijvoorbeeld een eenvoudige manier om de natuur te helpen. De bladeren beschermen de bodem, houden deze warm en vochtig, en bieden een schuilplek voor insecten en kleine dieren.

Meer groen in jouw tuin

De bloembollenactie is niet alleen bedoeld om tuinen op te fleuren, maar ook om bewustwording te creëren over klimaatadaptatie. Een groene tuin draagt bij aan een betere waterhuishouding en biedt meer ruimte voor biodiversiteit.

Wil je meer tips voor een groene tuin? Klimaatadaptief Vught heeft op hun website praktische informatie en ideeën om direct aan de slag te gaan.